Anubis cible des extensions de fichiers spécifiques, tout en excluant certains répertoires système comme windows , system32 , programdata , ou AppData . De cette manière, le ransomware peut rester opérationnel plus longtemps. De son côté, le chiffrement des données s’appuie sur l’algorithme ECIES (Elliptic Curve Integrated Encryption Scheme), dont le code source écrit en Go est disponible publiquement GitHub.

Les analystes ont également observé que le malware intègre des mécanismes pour détecter la présence d’environnements de bac à sable (ou sandbox) ou d’outils d’analyse. En d'autres termes, Anubis ne veut pas être étudié et s’il soupçonne une activité de surveillance, il suspend son exécution. Autant dire que cela complique la tâche pour les éditeurs d'antivirus.