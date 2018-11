Des clones de Fortnite sur Android répandent déjà des malwares

Alberto Garcia Guillen / Shutterstock.com

Des copies de Fortnite bourrées de malwares pullulent sur le web

Pourquoi Epic Games se passe-t-il de Google Play ?

Alors que la bêta de la version Android defait ses premiers pas, quantité de développeurs peu recommandables mettent sur le marché des copies vérolées du jeu phénomène.Epic Games ayant refusé de distribuer son jeu via Google Play Store,n'est disponible que depuis son site officiel. Tous les prétendus Fortnite que vous pourrez trouver sur internet ne sont, au mieux, que des copies pas très inspirées, au pire des applications bourrées deD'après Wired, c'est déjà la jungle . Rien que le jour de l'annonce de la sortie de Fortnite sur Android, le site avait déjà déniché 7 copies vérolées du jeu aux 125 millions de joueurs.indique Dan Wiley, responsable d'une société de sécurité informatique interrogé par Wired. Dans de nombreux cas, ces applications, précise le spécialiste.Pour autant, et au risque de nous répéter, il n'existe qu'une unique façon de télécharger sereinementFortnite est une formidable machine à cash pour Epic Games, et ce malgré son statut de free-to-play. D'après Jeuxvideo.com , le jeu aurait généré plus de 100 millions de dollars en trois mois, juste avec sa version iOS.Mais si Epic Games n'a pas pu se passer de l'App Store d'iOS pour distribuer son jeu, il est tout à fait en possibilité de le faire sur les appareils Android - l'OS étant beaucoup plus ouvert.Ce faisant, l'éditeur s'épargne une taxation à hauteur de 30% des revenus générés par l'application. De quoi arrondir encore plus ses fins de mois, au détriment peut-être de la sécurité de ses utilisateurs.