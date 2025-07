C’était censé être une très grosse victoire pour Microsoft et Europol. Fin mai, une opération coordonnée d’envergure avait permis de porter un coup dur à l’ensemble de l’écosystème de Lumma Stealer, entraînant la saisie de plus de 2 000 noms de domaines et le démantèlement d’une grande partie de l’infrastructure malveillante. Évidemment, dans ce genre de situation, on s’attend toujours à un retour de flamme, le temps que les opérateurs se réorganisent, que l’infrastructure se reconstruise, que les campagnes d’infections reprennent. Mais cette fois, pas de temps mort. À peine deux mois plus tard, le malware a déjà repris du service et tourne à plein régime.