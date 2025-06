Après avoir épluché 216 058 signalements provenant de victimes, ils se sont focalisés sur 25 917 adresses IP et noms de domaine jugés suspects. 79% d'entre eux, soit 20 642, ont été fermés. Interpol ajoute avoir saisi plus de 100 Go de données et récupéré 41 serveurs.

Les experts ont passé au crible 69 variantes d'Infostealer afin d'en déterminer leur nature, mais aussi pour mieux comprendre vers quels serveurs centraux les données volées étaient renvoyées. De leurs côtés, les autorités ont procédé à l'arrestation de 32 individus suspectés d'avoir pris part à ces opérations.

Cette affaire survient quelques semaines seulement après qu'Europol et Microsoft ont démantelé l’infrastructure du malware Lumma Stealer. Développé depuis 2022 par un groupe opérant vraisemblablement depuis la Russie, Lumma Stealer a ciblé des secteurs variés, des écoles aux institutions financières, en passant par la santé et les télécommunications, infectant plus de 394 000 ordinateurs Windows en seulement deux mois. 1 300 noms de domaine utilisés par le malware avaient ainsi été saisis ou neutralisés.