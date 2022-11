Utilisateur d'un PC Acer ? Mettez vite votre BIOS à jour !

À l'instar de Lenovo il y a quelques semaines, des PC portables d'Acer sont à leur tour victimes d'une faille de sécurité liée à l'UEFI. Plus précisément, la faille a été détectée via le pilote HQSwSmiDxe DXE, présent sur les modèles Acer Notebook suivants : Aspire

A315-22, A115-21, A315-22G, Extensa EX215-21 et EX215-21G.

Cela permet à des attaquants extérieurs de désactiver très facilement la fonctionnalité UEFI Secure Boot, dont le but est de bloquer des programmes jugés douteux sur les systèmes d'exploitation compatibles TPM et dotés d'un firmware UEFI.

La manœuvre pour désactiver Secure Boot passe simplement par la création de variables NVRAM. Une fois cela fait, le pirate peut prendre le contrôle du système d'exploitation pour y injecter différents programmes malveillants en contournant ou en désactivant les protections de l'ordinateur en s'octroyant des privilèges élevés.