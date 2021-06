Un logiciel pré-installé dans plus de 30 millions de PC Dell contient des failles de sécurité

« Une telle attaque permettrait aux adversaires de contrôler le processus de démarrage de l'appareil et de contourner le système d'exploitation et les contrôles de sécurité de niveau supérieur » a indiqué Eclypsium dans son rapport. Ces vulnérabilités sont d'autant plus critiques qu'elles concernent un logiciel pré-installé sur la plupart des PC Dell. D'après les chercheurs, 129 modèles sont concernés, ce qui représente plus de 30 millions d'appareils.