Windows 10 va bloquer les pilotes des éditeurs qu'il ne connaît pas

Microsoft tente de sécuriser toujours plus son système, et notamment en empêchant l'installation de logiciels malveillants. Et parfois, les attaques sont déployées directement via des pilotes non signés.

Le blog américain ZDnet explique que si un driver n'a pas été signé par son éditeur, le système retournera une alerte expliquant que le système n'est pas en mesure de reconnaître l'origine du logiciel.

L'unique solution proposée par Microsoft est de contacter l'éditeur du logiciel afin qu'il propose un autre firmware disposant cette fois d'une signature.

À titre de comparaison, sur macOS, le système bloque les éditeurs non reconnus par défaut, et il est alors nécessaire de se rendre au sein des paramètres pour autoriser leur exécution.