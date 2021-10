Acer se fait voler les données de millions de clients

Le 13 octobre, Privacy Affairs rapportait avoir vu 60 Go de données en vente sur un forum, qui provenaient selon les vendeurs des bases de données d'Acer. Le site a contacté les individus mentionnés, ce qui lui a permis de confirmer que les données de clients contenues dans l'échantillon publié gratuitement par les hackers contenaient de véritables informations. Parmi les données mises en vente, on trouve des informations sur les clients, des données financières ainsi que des identifiants de connexion appartenant aux détaillants et distributeurs d'Acer en Inde.