Android : votre gestionnaire de mot de passe pourrait bien faire fuiter vos informations de connexions

Dans le cas de Spotify par exemple, si vous utilisez votre gestionnaire de mot de passe pour vous connecter au service via votre compte Facebook, vos données ne restent pas entre le serveur de Facebook et vous, mais pourraient être lues par l’appli Spotify elle-même. Dans le cas d’une application légitime, cela n’a pas beaucoup d’importance puisque les bouts de code malveillant pour intercepter vos informations ne sont pas présents, mais c’est plus gênant avec une app vérolée.