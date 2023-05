La fuite MSI pourrait mettre en danger tous les PC Intel de dernière génération

On apprend ainsi du site spécialisé TheHackerNews que les pirates ont partagé sur le Dark Web une partie des données saisies, et parmi elles certaines clés de signature détenues par l'entreprise. Une information confirmée ce week-end par Alex Matrosov, CEO de Binarly, une société de sécurité spécialisée dans les firmwares et autres microprogrammes.

« Confirmation de la fuite de la clé privée OEM Intel », a notamment commenté l'intéressé, ajoutant que cette divulgation aura un impact sur l'ensemble de l'écosystème. « Il semble que l'Intel Boot Guard ne soit pas efficace sur certains appareils équipés de processeurs de 11e génération Tiger Lake, 12e gen Adler Lake et 13e gen Raptor Lake », a-t-il poursuivi sur Twitter, en réponse à un tweet de Binarly indiquant que cette « fuite de clés Intel BootGuard [obtenues] chez MSI affecte de nombreux fournisseurs de périphériques, y compris Intel, Lenovo, SuperMicro et de nombreuses autres marques à travers l'industrie ».

Si SuperMicro a depuis indiqué (après analyse) ne pas être concerné, les données divulguées contiennent des clés de signature d'images de microprogrammes associées à pas moins de 57 PC, mais aussi, et comme évoqué plus haut, des clés de signature privées relatives au dispositif Intel Boot Guard et utilisées sur 116 produits MSI. Pour rappel, l'Intel Boot Guard garantit que les PC ne peuvent exécuter que des applications vérifiées lors du démarrage. En clair, il permet de protéger les ordinateurs contre l'exécution au démarrage de firmware UEFI ayant été préalablement falsifiés. Un système de sécurité désormais compromis.