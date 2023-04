MSI annonce son nouveau Bravo 15, un PC gamer abordable sous RTX 4000

Sur le plan graphique, MSI nous laissera le choix entre quatre modèles de GPUs NVIDIA différents : les RTX 2050 4 Go, RTX 3050 6 Go, RTX 4050 6 Go ou RTX 4060 8 Go. Tandis qu'en matière d'affichage, on restera sur une dalle IPS Full HD et 144 Hz, de 15,6 pouces, tout ce qu'il y a de plus classique.

Avec 359 x 259 x 24,9 mm pour 2,35 kg, le Bravo 15 reprend quoi qu'il en soit des dimensions classiques pour un PC portable gaming de 15 pouces. Cela permet à MSI d'y installer une belle sélection de connectiques, avec un port USB-C 3.2 Gen 1, deux ports USB-A 3.2 Gen 1, un port USB-A 2.0, une sortie HDMI 2.1, une entrée RJ-45 et une prise casque. La connectivité s'axe pour sa part sur du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.2.

Pour le reste, MSI évoque des touches ZQSD translucides, un système de dissipation Cooler Boost 5 et une puce MUX qui permet de faciliter le passage du GPU à l'iGPU en vue d'améliorer l'autonomie, notamment.

Le MSI Bravo 15 2023 doit arriver très prochainement, d'abord chez la Fnac nous dit MSI, qui peine encore à nous fournir des tarifs précis pour l'instant. Nous attendons un retour de MSI France à ce propos.