MSI met le cap sur le ratio 16:10 et annonce de nouveaux appareils gaming et création

Plus compact et élégants que les Creator 15 et 17 déjà disponibles chez MSI, les MSI Creator M16 et Z16 veulent séduire un autre type d'utilisateurs, ceux qui seraient tentés par un MacBook Pro… quitte à chasser sur les terres d'appareils comme les XPS 15 et XPS 17 chez Dell. Pour ce faire, MSI mise dans les deux cas sur un châssis sobre et affiné, mais aussi sur des composants haut de gamme.

Le Creator Z16 peut ainsi compter sur un Core i7-11800H couplé à un maximum de 64 Go de RAM. La puce d'Intel travaille ici en équipe avec une RTX 3060 6 Go de chez NVIDIA, mais l'appareil profite aussi d'un écran IPS tactile de 16 pouces QHD+ (2 560 par 1 600 pixels) au format 16:10. Cette dalle est censée couvrir à 100 % le gamut DCI-P3. Pour le reste, on profite d'une connectivité Wi-Fi 6E et d'une connectique regroupant des ports USB-C Thunderbolt 4, un lecteur de cartes SD et des entrées USB-A. Son prix outre-Atlantique est annoncé à 2 600 dollars.

Le Creator M16 (pour lequel nous n'avons pas encore reçu de visuels), conserve une fiche technique semblable, avec le même écran (mais cette fois non tactile), à nouveau un Core i7 de 11e génération et la même quantité de RAM maximale. On se limite toutefois ici à une RTX 3050 (4 Go) ou 3050 Ti (4 Go), mais l'on profite d'une connectique un peu plus abondante avec une sortie HDMI et une prise RJ45, notamment. Aucun tarif n'est pour l'instant indiqué pour le M16.