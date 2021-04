MSI annonce ses Summit E13 Flip Evo et E16 Flip : deux machines racées et puissantes

Commençons par le Summit E13. L'appareil est celui que MSI nous présente le plus en détail dans son communiqué. On apprend qu'il sera capable de tenir jusqu'à 20 heures sur batterie (un chiffre pour lequel nous avons quand même quelques doutes) grâce aux derniers processeurs Intel Tiger Lake-U. L'appareil embarque au maximum un Core i7-1185G7 (le haut de gamme d'Intel en basse consommation) et 32 Go de LPDDR4X en dual channel, tandis que le stockage est assuré par un SSD au format M.2 (pour une capacité maximale de 1 To).

La 11e génération de processeurs Intel permettent au E13 de débloquer la norme Thunderbolt 4 (via deux ports USB-C compatibles, en plus d'un lecteur de cartes microSD, d'un port USB-A 3.2 et d'une entrée USB-C 3.2 « classique ») et de profiter d'un iGPU Iris Xe.

Côté écran, l'ultraportable de MSI profite d'une dalle IPS Full HD+ au format 16:10, tactile, de 13,4 pouces. Il est par ailleurs pourvu d'une batterie de 70 Wh, d'une webcam 720p, d'une connectivité Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.2, et enfin, d'une puce TPM pour améliorer la sécurité du système. MSI s'apprête à lancer ce produit en deux coloris (noir et blanc) et annonce un poids de 1,35 kg pour des mensurations de 300 x 222 x 14,9 mm.