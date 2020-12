MSI Prestige 14 EVO : le premier notebook Intel EVO est disponible

Propulsé par le tout récent processeur Intel Core i7-1165G7 Tiger Lake de 11ème génération (Quad-Core 1.2 GHz - 2.8 GHz / 4.7 GHz Turbo - 8 Threads - Cache 12 Mo) basé sur la nouvelle architecture Willow Cove, le Prestige 14 EVO répond au doigt et à l'œil. Ses performances pour les tâches de productivité sont également assurées par les 16 Go de mémoire vive LPDDR4x ainsi que par le SSD NVMe PCIe d’une capacité de 512 Go. Pour les rendus graphiques, c’est un GPU Intel Iris Xe qui est à l'œuvre.

Orienté pro, c’est tout logiquement que le notebook de MSI vient avec la version Windows 10 Professionnel préinstallée. Et grâce à la webcam avec infrarouge capable d’enregistrer en HD 720p à 30 images par seconde et au lecteur d’empreintes digitales dissimulé dans le large touchpad, vous avez la possibilité de configurer l’authentification biométrique via Windows Hello, une méthode plus pratique, rapide et sécurisée que le code PIN ou le mot de passe.

Autrement, l’audio est pris en charge par une paire de haut-parleurs de 1,5 W chacun. Avec le logiciel MSI Center, bien pensé pour paramétrer au mieux l’ordinateur de manière simplifiée et partir sur de bonnes bases, une technologie d'annulation du bruit gérée par intelligence artificielle permet d’améliorer la qualité du son en entrée comme en sortie (microphone et speakers). En visioconférence, vous entendrez mieux vos interlocuteurs et ceux-ci pourront inversement mieux vous comprendre. Dans sa langue maternelle ou une langue étrangère, c’est une aide bien appréciable.