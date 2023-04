MSI : codes sources et BIOS piratés, votre ordinateur en danger ?

Le groupe de pirates assure notamment avoir obtenu des données CTMS et ERP, ainsi que des fichiers contenant le code source des logiciels développés par MSI, mais aussi des clés privées et le BIOS de la marque. Si les dires de Money Message sont véridiques, le partage de ces documents sur le web pourrait effectivement s'avérer préjudiciable pour MSI et les utilisateurs de ses différents produits et logiciels.

Bleeping Computers explique pour sa part avoir découvert les revendications de Money Message il y a près d'une semaine, sans toutefois avoir obtenu confirmation de MSI que les documents et données prétendument piratés l'ont vraiment été. Contactée à plusieurs reprises par le site spécialisé, la firme n'a tout simplement pas souhaité s'exprimer… du moins à ce stade.