Sécurité : les systèmes Linux sont-ils aussi invulnérables qu'on le pense ?

Qu’est ce que Linux ?

Si Windows et macOS sont indéniablement les deux systèmes d’exploitation les plus populaires, et ce depuis déjà plusieurs décennies, Linux n’en reste pas moins une alternative de taille. Et pour cause : au fil des années, le système créé par Linus Torvalds en 1991 rencontre une admiration grandissante de la part des professionnels de l’informatique et de la technologie, d’abord grâce à sa simplicité d’utilisation, sa fonctionnalité, mais aussi sa sécurité.

Pour faire clair, Linux est en réalité un noyau (inspiré des systèmes UNIX lancés dans les années 80), à savoir l’élément central d’un système d’exploitation qui permet de contrôler l’unité centrale, mais aussi les périphériques et la mémoire d’un ordinateur. Il bénéficie d’une interface utilisateur simple et dépouillée, qui lui offre la possibilité d’être à la fois flexible et personnalisable. C’est d’ailleurs une des principales raisons de son succès et de sa popularité auprès de ses utilisateurs.