Il est peu probable que Rust remplace complètement le C dans le noyau Linux à court ou moyen terme. L'immense quantité de code C existant et la nécessité de maintenir la compatibilité rendent une transition radicale impensable. Le scénario le plus probable est celui d'une coexistence progressive, où Rust serait utilisé pour de nouveaux modules et pilotes, notamment ceux liés à la sécurité, tandis que le code C historique continuerait d'être maintenu et amélioré. Cette approche graduelle permettrait de bénéficier des avantages de Rust tout en minimisant les risques et les perturbations pour l'écosystème Linux.