TNZ

Eglise au milieu du village : d’un côté on a un gars aveuglé par l’intégration de RUST contre vents et marées, de l’autre, y’a l’patron qui a une vision globale du projet et qui est en capacité d’anticiper de façon plus ou moins détaillée les conséquences sur les périmètres proches de la zone « RUSTée » tant en terme de fonctionnement qu’en terme de maintenabilité.

Quel est le plus important ? Que Linux fonctionne bien ou que Linux soit entièrement porté en RUST pour la beauté du geste ? (et le portage RUST ne garantit pas les non-régressions, au mieux ça rassure les personnes qui ne savent pas gérer l’allocation mémoire correctement dans les programmes)

Bref, le monsieur pro-RUST, ben il forke et bascule tout le noyau en RUST et après on compare et on cause.