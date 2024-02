La compatibilité de Linux sur les Mac ARM se fait de plus en plus complète

Asahi est en chantier depuis trois ans, une période au cours de laquelle des mises à jour régulières ont permis de rendre le projet toujours plus complet et utilisable. Dernière réalisation en date : ce portage de Linux prend désormais en charge les dernières moutures d'OpenGL et d'OpenGL ES, en versions 4.6 et 3.2.

Dans un billet de blog, Alyssa Rosenzweig a souligné que ces pilotes graphiques ont dû passer « plus de 100 000 tests » pour être jugés conformes à l'API, mais qu'il existe encore quelques limitations. La développeuse souligne, par exemple, que la puce « M1 n'est pas compatible avec les normes graphiques plus récentes qu'OpenGL ES 3.1 », et 4.1 pour OpenGL tout court. L'équipe a donc dû trouver quelques astuces pour les appareils utilisant cette génération de processeurs.