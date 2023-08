Avec sa dernière version, CrossOver vous permet de jouer aux jeux DirectX 12 sur Mac

CrossOver 23 ne prend en charge aujourd'hui que deux titres sous DirectX 12 : Diablo IV bien sûr, mais aussi Diablo II : Resurrected. Les développeurs de l'application expliquent leur souhait d'augmenter rapidement le nombre de titres compatibles, mais il faudra se contenter de ces deux-là aujourd'hui.

CrossOver 23 prend également en charge les geomerty shaders, et supporte l'application EA, qui remplacera prochainement Origin. Cette dernière permet aux joueurs de récupérer les jeux de l'éditeur pour les installer sur leur Mac et les faire tourner directement sur leur machine. La désinstallation des jeux est enfin possible directement depuis l'interface du logiciel.

Si CrossOver 23 apporte une solution à tous les gamers ne souhaitant pas troquer leur MacBook contre un PC sous Windows, Apple travaille également de son côté à rendre son environnement plus ouvert aux développeurs. Avec la sortie prochaine de macOS Sonoma, la mise à jour annuelle du système d'exploitation des Mac, Apple introduit le Game Porting Tool, un outil à destination des développeurs leur permettant de transcrire leurs titres PC pour le Mac d'une manière plus ou moins simple. Ce dernier peut par exemple traduire le code DirectX 12 en Metal 3, l'API graphique d'Apple en temps réel.

Reste à savoir si les développeurs prendront le temps nécessaire pour adapter leurs titres les plus récents pour les ordinateurs Apple, ou se contenteront du marché gigantesque que représente encore aujourd'hui le monde PC.

Si vous avez un Mac et allez faire enfin vos premiers pas dans Sanctuaire, retrouvez nos conseils pour bien débuter votre aventure dans Diablo IV.