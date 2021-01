Linux : Ubuntu fonctionne désormais sur les Mac ARM

Chris Wade est directeur technique de la société Corellium. Cette dernière se spécialise dans la virtualisation d'appareils sur ARM. Dans un tweet publié hier, il affirme : « Linux est désormais complètement fonctionnel sur le Mac mini M1 ».

Plus précisément, il s'agit d'un fork d'Ubuntu. Chris Wade explique qu'il est possible d'amorcer le système via USB, les connexions réseaux fonctionnant en effet via des dongles USB. Tous les détails techniques ont été regroupés dans un article, proposant notamment le téléchargement d'un kernel spécifique.