Le Mac fête ses 40 bougies, retour sur cet objet qui aura changé nos vies en 6 anecdotes

À sa sortie, le Macintosh 128K était une machine de guerre. 128 kilobytes de mémoire vive (Ram), lecteur de disquettes intégré, processeur Motorola 68000 cadencé à 7,83 MHz, un écran de 9 pouces (22,9 cm de diagonale) avec une définition de 512 points par 342 et un poids d'environ 7,5 kg.

Pour la première fois, le public allait se servir d'un ordinateur grâce à une interface utilisateur graphique (GUI). Alors que la plupart des bécanes de l'époque proposaient simplement des interfaces en lignes de commande, le 128K a tout changé : des icônes et des menus ont fait leur apparition ! L'expérience visuelle était remarquable et rendait l'ordinateur beaucoup plus convivial à utiliser. Des technologies fortement inspirées du travail des ingénieurs travaillant pour Xerox au Palo Alto Research Center (PARC), qui ont été les premiers à développer le concept d'interface graphique dans les années 1970. Fait inédit pour l'époque : il fut l'un des premiers ordinateurs à être livré avec une souris. C'est franchement plus sympathique lorsqu'il s'agit de naviguer dans l'interface graphique !

Autre innovation majeure : son design tout-en-un. L'écran et le système s'unissaient dans le même boîtier. À l'époque, posséder un ordinateur, c'était aussi être diplômé en assemblage de meubles tant il était nécessaire de jongler avec les composants : unité centrale, écran, clavier et une forêt de câbles à démêler. Avec le 128K, tout a été simplifié.