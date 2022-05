147,9 millions de dollars : le prix pour des logiciels open source sécurisés

L'open source est réputé fiable. En effet, comme le code est en libre accès pour tout le monde, n'importe qui peut l'analyser pour tenter de trouver des failles de sécurité et prévenir la communauté d'une vulnérabilité qu'il faut combler. Mais les pirates peuvent aussi effectuer ce travail et exploiter activement les failles qu'ils ont pu découvrir à des fins malveillantes.

Pour la Linux Foundation, une prise de conscience importante a été la vulnérabilité Heartbleed, présente dans la bibliothèque de cryptographie OpenSSL. Et depuis cette époque, les systèmes n'ont fait que se complexifier, avec, dans certains cas, des programmes composés d'une multitude de composants open source. D'où la nécessité croissante de sécuriser ces écosystèmes, alors que les attaques en ligne se font de plus en plus nombreuses.

Récemment, nous vous rapportions que des failles de sécurité touchaient de nombreux smartphones Android. Leur source était un ancien codec audio rendu open source et abandonné par Apple, mais toujours utilisé par Qualcomm et MediaTek dans la fabrication de leurs puces. Sans support depuis une dizaine d'années, ce composant open source n'était pas sécurisé, et les constructeurs ne l'ont pas réalisé, ce qui a rendu vulnérables des millions de terminaux mobiles.