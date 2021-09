Google s'associe à l'OSTIF pour améliorer la sécurité des projets open source tels que Git

Ce n'est sûrement qu'une première étape pour le MAP, pour lequel 24 projets avaient été sélectionnés initialement. Parmi eux, on retrouve des frameworks et CMS essentiels pour le web moderne comme Angular, Gatsby, Drupal ou Joomla. En plus des huit projets cités précédemment, un autre bénéficiera du programme grâce à un financement provenant cette fois de l'OpenSSF. Il s'agit de Symfony, un framework PHP très populaire.