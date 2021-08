GitHub déploie une offre de conseil juridique pour les développeurs open source

La Juelsgaard Intellectual Property and Innovation Clinic sera également chargée de réfléchir plus en avant aux questions de copyright liées à l'innovation logicielle. Elle sera chargée de surcroît d'entraîner des étudiants et d'autres avocats à faire face aux problématiques rencontrées par les développeurs et communautés open source, et ainsi qu'à communiquer avec eux.