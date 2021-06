GitHub lance Copilot, une fonctionnalité d'aide au développement basée sur l'intelligence artificielle

Si les promesses sont impressionnantes, il faut tout de même garder en tête que Copilot n'a pas vocation à remplacer les développeurs. Ayant été entraîné sur du code public et ne pouvant pas pour le moment tester ses suggestions lui-même, il est possible que ses propositions contiennent des erreurs, voire du code déprécié et qui peut poser des problèmes de sécurité. Il est donc nécessaire de les vérifier et de les tester avant de les utiliser en production. De plus, il n'est pour le moment pas capable que d'interpréter ce qui a été écrit sur le fichier en cours de modification.