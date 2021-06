Zoom se prépare à la traduction automatique en achetant une entreprise spécialisée en IA

Kites Gmbh est une start-up allemande créée en 2015 par le Dr Sebastian Stüker. L’idée développée par l’entreprise est de réussir à reconnaître une langue par ses plus fines spécificités et de parvenir à la traduire avec la plus faible latence possible.

En plus de revenir sur les volontés de Zoom d’offrir un meilleur service à leurs utilisateurs, Velchamy Sankarlingam, président du produit et de l’ingénierie de Zoom, précise que l'alignement des missions entre Zoom et Kites permet une collaboration fluide pour abolir les barrières de langues, de géographie ou de tout autre chose s'en rapprochant. Un discours prometteur à prendre cependant avec précaution, puisque le communiqué de presse précise que le contenu s’inscrit dans une volonté générale sans pour autant s’engager.

Donc, en attendant le possible avènement de l'intégration d’une IA estampillée Kites sur la plateforme de Zoom, et si vous êtes trop impatient sans être trop exigeant, il existe des alternatives. Slatch, une start-up française, propose une application de messagerie instantanée intégrant une traduction en direct.