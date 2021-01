Exempté de sanctions, GitHub va pouvoir servir aux développeurs iraniens

Quoi qu'il en soit, les développeurs installés en Iran pourront sous peu récupérer un accès complet aux fonctionnalités de GitHub, fonctionnalités que la plateforme est en train de débloquer. Pour en arriver là, GitHub a dû obtenir des autorités américaines une licence spéciale qui aura demandé deux ans de démarches ainsi qu'un « processus long et intensif de plaidoyer en faveur d'un accès large et ouvert » en Iran, a expliqué Nat Friedman, CEO de GitHub.

Cet accord a néanmoins été trouvé à la suite de l'introduction le mois dernier d'un nouveau système de sécurité permettant aux développeurs d'avoir une vision plus nette des modifications apportées à un projet.

GitHub souhaite pour sa part continuer de réouvrir sa plateforme à d'autres pays et territoires touchés par l'embargo américain. Parmi eux, la Crimée et, plus risqué peut-être, la Syrie.