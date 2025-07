Les versions de sauvetage ont été identifiées. NetScaler ADC et Gateway doivent absolument passer aux versions 14.1-47.46 ou 13.1-59.19 minimum. Pour les versions spéciales FIPS et NDcPP, les correctifs s'obtiennent directement depuis le support Citrix. Les anciennes versions 12.1 et 13.0 restent sur le carreau, abandonnées par l'éditeur.