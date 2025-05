L'agence française de cybersécurité, l'ANSSI, a publié deux bulletins d'alerte les 13 et 14 mai qui concernant des failles critiques chez les éditeurs américains Fortinet et Ivanti. Les vulnérabilités, référencées CVE-2025-32756, CVE-2025-4427 et CVE-2025-4428, sont particulièrement dangereuses, car elles sont en ce moment exploitées par les pirates informatiques. Les deux fabricants ont réagi rapidement en déployant des correctifs, mais la course contre-la-montre est comme toujours engagée.