Attention, ce VPN professionnel a été victime d'un piratage massif

CyberGhost VPN

CyberGhost regroupe toutes les qualités que l'on attend d'un VPN grand public, tant en matière de performances que de sécurité et de fonctionnalités. Son interface graphique moderne et intuitive en fait l'un des services VPN les plus agréables à utiliser au quotidien. Le déploiement de serveurs NoSpy renforce ses options de sécurité déjà convaincantes. On apprécie sa très bonne prise en charge des plateformes de streaming et sa capacité à contourner les géorestrictions les plus coriaces comme celles de Netflix et Amazon Prime Video.