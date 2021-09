Les mots de passe de 500 000 comptes des services VPN de Fortinet ont fuité

Dernière affaire en date, la publication sur un forum appelé RAMP et sur le site du groupe « Groove » d'une liste de 500 000 identifiants et mots de passe d'utilisateurs et utilisatrices des services VPN de Fortinet. La liste a été diffusée par « Orange », l'administrateur de RAMP et le probable représentant de Groove. Il semblerait que sa publication ait pour but de faire la promotion des services de Groove, un groupe fondé récemment et qui possède une opération de « ransomware -as-a-service ».