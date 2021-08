Microsoft prévient qu'une importante faille toucherait les bases de données de ses clients cloud

Or, via une méthode qui n’a pas encore été publiée par Wiz, l’expert en sécurité a réussi à accéder aux Jupyter Notebook d’autres clients de Microsoft Azure. Pire encore, la faille de sécurité détectée permettait alors de récupérer les clés primaires donnant l’accès aux services Cosmos DB de milliers de clients. De là, il était possible d’accéder aux bases de données, de les modifier ou de les supprimer, de la même manière qu’un administrateur.