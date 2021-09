Pegasus : l'Allemagne reconnaît avoir acheté et utilisé le logiciel espion tout en respectant le cadre légal

La polémique autour du logiciel espion Pegasus ne faiblit pas. Alors que les révélations vont bon train depuis de longs mois à présent, c'est désormais l'Allemagne qui est au cœur de la tempête. Car, si c'est la nature de Pegasus et l'utilisation qui en est faite qui sont, entre autres, décriées, son achat et son emploi au sein de la République fédérale ne fait pas beaucoup d'émules.

Pourtant, le Bundeskriminalamt (BKA), ou Office fédéral de la police criminelle, a bien reconnu avoir fait l'acquisition du spyware. Les négociations se seraient tenues à compter de 2017, pour un achat en 2019 et un début d'utilisation au cours de l'année 2020. Ces informations ont été révélées par Deutsche Welle, et le processus d'obtention en dit long sur la tension autour de cette acquisition. Selon Die Zeit, c'est bien dans le « plus grand secret » que Pegasus a été acheté par le BKA. Des sources parlementaires, citées par Die Zeit, font état de négociations menées à huis clos entre l'Office fédéral de la police criminelle d'un côté, et la Commission gouvernementale relative à l'Intérieur de l'autre.

Une discrétion pour le moins éloquente, sinon pesante : l'enquête journalistique ayant permis ces révélations a été menée par une union entre divers médias majeurs du pays, tels que le Süddeutsche Zeitung, la NDR et la WDR, en plus de Die Zeit. Il faut dire que le passif au sein du pays y est pour beaucoup.