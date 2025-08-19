C’est officiel. À partir du 1er décembre 2025, Meshnet ne sera plus. Cette fonctionnalité, lancée en 2022 par NordVPN, permettait de relier plusieurs appareils distants comme s’ils étaient connectés au même réseau local, avec chiffrement de bout en bout et accès direct. Pratique pour échanger des fichiers, jouer en LAN à distance ou accéder à son NAS depuis l’extérieur, mais pas assez populaire pour être maintenue. Le fournisseur VPN préfère désormais concentrer ses efforts sur les fonctions les plus utilisées de son service.