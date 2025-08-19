Peu mise en avant, la fonction Meshnet permettait de créer un réseau privé distribué entre plusieurs appareils, avec chiffrement de bout en bout. Un outil prometteur sur le papier, qui n’a pourtant jamais vraiment trouvé sa place.
- NordVPN annonce la suppression de Meshnet dès le 1er décembre 2025, fonctionnalité lancée en 2022 permettant des réseaux privés chiffrés entre appareils.
- Meshnet créait un réseau local virtuel peer-to-peer avec adresses internes et relais optionnel pour rediriger le trafic Internet.
- Aucune alternative native chez NordVPN : les utilisateurs doivent migrer vers ZeroTier, Tailscale, WireGuard ou d'autres services de partage chiffré.
C’est officiel. À partir du 1er décembre 2025, Meshnet ne sera plus. Cette fonctionnalité, lancée en 2022 par NordVPN, permettait de relier plusieurs appareils distants comme s’ils étaient connectés au même réseau local, avec chiffrement de bout en bout et accès direct. Pratique pour échanger des fichiers, jouer en LAN à distance ou accéder à son NAS depuis l’extérieur, mais pas assez populaire pour être maintenue. Le fournisseur VPN préfère désormais concentrer ses efforts sur les fonctions les plus utilisées de son service.
Une fonction trop avancée, victime de son non-succès
Pour rappel, l’option permettait de créer un réseau privé reliant plusieurs appareils distants comme s’ils étaient connectés au même réseau local. Chaque machine recevait une adresse IP interne spécifique, réservée au réseau Meshnet, et pouvait dialoguer directement avec les autres en peer-to-peer, via des connexions chiffrées de bout en bout. Lorsque l’usage se limitait à l’échange de données entre appareils, aucun n’avait de rôle central.
En revanche, dès qu’il s’agissait de rediriger le trafic Internet, il fallait désigner un appareil comme relais. Celui-ci faisait alors office de passerelle pour les autres, en utilisant soit sa propre adresse IP publique, soit celle d’un serveur NordVPN s’il était lui-même connecté au service. Dans tous les cas, les utilisateurs et utilisatrices invités, même sans abonnement, pouvaient rejoindre ce réseau sécurisé à condition d’installer l’application NordVPN.
Une approche technique peu courante dans le paysage des VPN grand public, qui faisait de Meshnet une fonction à part. Proposée gratuitement, indépendante des tunnels VPN classiques, elle répondait à des usages spécifiques, parfois pointus. Et c’est justement ce positionnement un peu trop confidentiel qui explique aujourd’hui sa disparition.
Dans son communiqué, NordVPN a en effet confirmé que Meshnet répondait à un besoin réel, mais que la fonctionnalité n’avait jamais trouvé d’écho suffisant au sein de sa base d’utilisateurs et d’utilisatrices. Et bien qu’un noyau de personnes en ait fait un usage régulier, l’outil étant resté marginal, son développement mobilisait des ressources continues difficilement justifiables sur le long terme. Plusieurs pistes d’évolution ont bien été explorées, mais aucune n’a débouché sur une solution jugée viable. L’entreprise préfère donc désormais concentrer ses efforts sur des fonctionnalités plus centrales et plus largement adoptées.
Pas de vrai plan B, mais des alternatives pour s’en approcher
L’arrêt de Meshnet sera effectif le 1er décembre 2025. À cette date, la fonctionnalité sera entièrement désactivée et supprimée des applications NordVPN, et aucune solution de remplacement ne sera proposée par l’éditeur.
Les personnes qui utilisaient Meshnet pour accéder à un NAS à distance, synchroniser des fichiers entre deux machines ou se connecter à un appareil domestique depuis l’extérieur devront donc se tourner vers d’autres outils. Plusieurs alternatives existent, mais elles nécessitent souvent un minimum de configuration manuelle. Parmi les options les plus proches en termes d’usage, on peut citer ZeroTier, Tailscale ou encore l’auto-hébergement d’un serveur WireGuard.
Pour celles et ceux dont l’usage se limitait au partage sécurisé de fichiers, d’autres solutions peuvent aussi offrir une réponse adaptée, sans configuration réseau. Évidemment, NordVPN recommande désormais de passer par NordLocker, son propre coffre-fort chiffré, mais il existe d’autres plateformes équivalentes comme pCloud, Tresorit, ou encore Proton Drive si vous préférez rester dans un écosystème lié à un VPN.
Quoi qu’il en soit, Meshnet n’était pas intégrée au tunnel VPN principal, et sa suppression ne devrait pas perturber le fonctionnement global du service.