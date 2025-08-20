Le document frauduleux reçu par l'internaute multiplie les références administratives pour paraître authentique. On y retrouve le logo à jour de l'Assurance maladie, des numéros de dossier fictifs et même les mentions répétées du « service sécurité des comptes ». Il n'y a pas de faute d'orthographe, l'IA étant peut-être passée par-là, et les escrocs évoquent une « nouvelle procédure de sécurisation » pour justifier leur demande inhabituelle. Tous ces détails pseudo-officiels visent à endormir la méfiance des destinataires.