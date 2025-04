« On va arrêter les arrêts de travail papier dont on ne peut pas vérifier la qualité. À compter de juin 2025, on ne prendra que des Cerfa qui sont sécurisés. On a construit un nouveau formulaire avec des systèmes de vérification, comme les QR code, que l'on sait reconnaître » résume Thomas Fatôme.

Mais le combat de la CNAM ne devrait pas s'arrêter là. Le patron de la CNAM a aussi expliqué que, comme beaucoup d'autres entités publiques et privées depuis deux ans, l'Assurance maladie est intéressée par la technologie de l'intelligence artificielle, et ce, pour trouver les fraudeurs.

« On travaille avec différentes start-ups sur différents modèles pour aller traquer les fraudeurs. On est en train de tester ceci et c'est très prometteur » s'est-il réjoui. L'avenir ?