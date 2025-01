MHC

Pourquoi faire aussi compliqué ?

Caméras, biométrie via reconnaissance facile et une IA qui détecte si la personne a voyagé en payant sinon amende prélevée automatiquement sur le compte lié au compte fiscal.

Si la biométrie ne marche pas, calcul et envoie de la station, wagon… le plus propice pour un contrôle d’identité par les forces de l’ordre + application de l’amende.

Majoration à chaque amende (+50 voir +100% à chaque fois) pour pénaliser toujours plus fort ceux qui fraudent régulièrement.

Travaux systématiques à réaliser en dédommagement au profit de la société victime de la fraude en cas d’insolvabilité (Nombre d’heures = montant de l’amende / taux horaire du SMIC).

Et pour en finir avec la pénalisation de honnêtes gens qui oublient parfois leur titre de transport : possibilité laissée au voyageur de lier une identité biométrique à son compte de transport et de valider par reconnaissance faciale (plus besoin d’avoir le moindre titre de transport).