Si l'Indonésie a fait circuler des trains cette année à 350 km/h entre Jakarta et Bandung, c'est grâce à la Chine, qui a fourni au pays ses technologies et composants industriels. L'empire du Milieu dispose déjà du réseau ferroviaire à grande vitesse le plus étendu au monde, avec des trains circulant régulièrement à 350 km/h. Pour le cas de la Chine, le passage à 400 km/h en vitesse opérationnelle nécessitera donc des adaptations importantes des infrastructures existantes pour garantir la sécurité et le confort des passagers.