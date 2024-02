Spoofing : les arnaques bancaires par téléphone se feront plus rares d'ici à l'automne prochain

Si le principe est a priori simple, son application est, selon Romain Bonenfant, très longue et laborieuse, et sa difficulté principale repose sur la nécessité de déployer ce système chez les plus de 200 opérateurs qui opèrent en France. Pour l'instant, un seul pays au monde a déjà une régulation et un dispositif similaire, les États-Unis, même s'ils ne l'imposent qu'aux opérateurs les plus importants. La version française s'inspire donc de la version outre-Atlantique, mais en plus ambitieuse et plus complète encore.