Depuis quelques semaines, Surfshark multiplie les ajustements techniques pour renforcer la stabilité, la rapidité et la confidentialité de ses connexions VPN. Après Everlink, sa technologie maison pour maintenir une session chiffrée active même en cas de coupure, et le lancement de ses propres serveurs DNS sans journalisation, le fournisseur ajoute une nouvelle corde à son arc avec FastTrack. Cette fonction, pour l’instant réservée à macOS et à trois localisations spécifiques, promet des connexions plus fluides grâce à un ajustement dynamique des routes réseau. Objectif : raccourcir le chemin entre l’utilisateur et le serveur VPN pour booster la vitesse et réduire la latence.