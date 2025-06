Reste que le principe vise juste. Les coupures de connexion font partie des angles morts de l’expérience VPN, avec un impact à la fois sur le confort d’usage et sur la sécurité des données. En attendant des retours d’usage concrets ou une évaluation externe, Everlink est activé par défaut pour les connexions via le protocole WireGuard, et disponible sur toutes les plateformes (Windows, macOS, iOS, Android et Linux).