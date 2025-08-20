Recevoir une invitation à participer à un podcast prestigieux, avec la promesse d'une belle rémunération et la présence d'autres personnalités connues, c'est un peu le rêve de tout influenceur. Sauf que derrière cette proposition flatteuse se cache une variante modernisée de la fraude à l'assistance technique, comme nous le révèle Martin Kraemer, expert cybersécurité chez KnowBe4. Cette tactique redoutable ne vise plus seulement les influenceurs avides de visibilité, mais s'attaque désormais aux cadres dirigeants, pour transformer leurs accès privilégiés en portes dérobées vers les secrets d'entreprise.