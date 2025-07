Les cybercriminels excellent dans l'art de la tromperie, et cette nouvelle tactique de phishing le prouve une fois de plus. On parle ici d'e-mails d'hameçonnage si bien ficelés, qu'ils pourraient même berner les plus méfiants. Cette campagne malveillante, mise au jour par les experts de Kaspersky, pousse la personnalisation à l'extrême, en créant des documents liés aux politiques de ressources humaines, documents sur-mesure d'ailleurs pour chaque victime potentielle.