On parle souvent de tentatives de phishing déguisées en messages LinkedIn, en fiches de paie piégées ou en portails de connexion douteux. Mais cette fois, les cybercriminels ont fait plus simple et plus efficace en exploitant l’infrastructure de Microsoft 365 elle-même, sans rien pirater, pour envoyer des mails internes… depuis l’extérieur. La campagne, découverte par les équipes de Varonis, cible déjà près de 70 entreprises dans le monde, tous secteurs confondus. Elle s’appuie sur une fonctionnalité légitime mais peu encadrée de Microsoft 365, rarement désactivée par défaut, et qui autorise l’envoi de messages sans authentification : Direct Send.