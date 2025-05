Check Point vient de mettre au jour une campagne de phishing qui détourne l'image de Dynamics 365 Customer Voice. Cet outil de Microsoft, produit de gestion de la relation client, est aujourd'hui utilisé par plus de 500 000 organisations dans le monde, dont 97% des entreprises du Fortune 500. L'attaque en question, bien orchestrée, a déjà ciblé plus d'un million de boîtes mail à travers plus de 350 organisations.