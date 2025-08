Le mode opératoire révélé par SentinelLabs mise sur l'appât du gain et la complexité technique. Les escrocs créent de fausses vidéos au format tutoriel dans lesquelles ils expliquent comment déployer des bots MEV (Maximal Extractable Value) prétendument lucratifs. Ces contenus très techniques, mais bien vulgarisés, sont diffusés depuis des comptes YouTube parfois créés il y a des mois, voire des années, pour paraître légitimes et crédibles.