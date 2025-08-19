Le vendeur à l’origine de cette fuite conteste cette explication, affirmant que les données proviennent d’un incident survenu en mai 2025. Aucune communication officielle de PayPal ne mentionne pour l’instant une faille de sécurité à cette date.

Une telle dissonance soulève des questions sur l’origine réelle des informations : s’agit-il d’une réutilisation de données anciennes, ou d’une nouvelle faille, potentiellement liée à un malware conçu pour voler les identifiants stockés sur les appareils infectés ?