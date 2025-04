Pour inTouch, il s'agit de proposer « des appels quotidiens engageants », qui vont permettre aux parents, aux grands-parents, de stimuler leur esprit et de soutenir leur bien-être émotionnel. La société évoque, par exemple, le fait de raviver des souvenirs chez les personnes atteintes de démence ou de troubles de la mémoire. A cela s'ajoute le fait d'accompagner les personnes les plus isolées, via une petite compagnie quotidienne.