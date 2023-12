Intelligence artificielle : il ressuscite la voix de son père pour un cadeau de Noël émouvant

Pour les fêtes de fin d'année, un jeune américain de 27 ans, Phillip Willett, a décidé de faire usage de l'intelligence artificielle pour recréer la voix de son défunt père. Décédé d'un cancer du pancréas un an plus tôt, ce dernier a ainsi pu adresser un message vocal à sa femme Patricia le soir de Noël, et souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année à toute sa famille.